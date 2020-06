Firma Wirecard se hroutí. Kvůli skandálu vyhlásila insolvenci, akcie spadly o 90 procent

Wirecard zvažuje, zda podá žádost o insolvenční řízení také pro své dceřiné společnosti, uvedla agetura Reuters.

Obchodování s akciemi Wirecard na burze ve Frankfurtu nad Mohanem bylo před oznámením zastaveno, obnoveno bylo po 60 minutách. Cena akcií se následně propadla zhruba o 80 procent na nejnižší hodnotu od ledna 2006. Od vypuknutí finančního skandálu akcie klesly už o 98 procent. Wirecard se stal první firmou z hlavního německého akciového indexu DAX, která zkrachovala v době, kdy je stále součástí indexu.

Auditoři z EY minulý týden odmítli podepsat účetní závěrku firmy za loňský rok, protože nemohli dohledat účty, na kterých mělo být oněch 1,9 miliardy eur. Částka představuje asi čtvrtinu celkové rozvahy firmy. V reakci na to odstoupil generální ředitel Markus Braun, kterého policie tento týden kvůli podezření z podvodů zadržela. Braun už ale byl propuštěn na kauci pět milionů eur (skoro 134 milionů Kč). Prokuratura teď usiluje o zadržení bývalého provozního ředitele, kterým byl Jan Marsalek a který je teď možná na Filipínách.

Wirecard podle zdrojů dluží celkem asi 3,5 miliardy eur. Z toho 1,75 miliardy si firma půjčila od 15 bank a také prodala dluhopisy zhruba za 500 milionů eur. Věřitelé se podle jednoho ze zdrojů připravují na to, že celou částku teď odepíšou.

"Peníze jsou pryč," řekl zdroj z jedné věřitelské instituce. "Možná za pár let dostaneme nějaké to euro zpět, teď ale tu půjčku odepíšeme," dodal. Podle dalšího zdroje má podnik zdravé jádro, ale zhruba dvě třetiny tržeb v účetnictví byly zfalšovány.

Společnost Wirecard vznikla v roce 1999 a zaměřuje se na zpracování plateb a finanční služby. V Německu byla považována za nadějného hráče na rychle rostoucím trhu finančních služeb, dávána za vzor domácího úspěchu a označována za hvězdu německého technologického sektoru. V roce 2018 byla začleněna do hlavního akciového indexu DAX, a to na úkor finančního ústavu Commerzbank. Loni se ale začaly v britském listě Financial Times objevovat články, které zpochybňovaly účetní postupy firmy.