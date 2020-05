Francouzská ekonomika by ve 2. čtvrtletí mohla klesnout o 20 procent

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

Francouzská ekonomika by ve druhém čtvrtletí mohla kvůli koronaviru klesnout ve srovnání s předchozími třemi měsíci o 20 procent. Vyplývá to z odhadu, který dnes zveřejnil francouzský statistický úřad INSEE. Druhá největší ekonomika eurozóny se tak ve druhém čtvrtletí zřejmě propadne do recese, když v prvním čtvrtletí se hrubý domácí produkt snížil o 5,8 procenta.