Francouzská ekonomika podle ministra po zrušení omezení rychle poroste

Guvernér francouzské centrální banky François Villeroy de Galhau pak dnes v rozhlasové stanici Franceinfo uvedl, že ekonomika by letos měla přidat pět procent, což by znamenalo nejprudší oživení za 50 let.

Guvernér také řekl, že druhá největší ekonomika eurozóny už není v recesi. Jeho výrok přichází den poté, co centrální banka uvedla, že hrubý domácí produkt (HDP) v prvním kvartálu pravděpodobně vykáže ve srovnání s předchozím čtvrtletím "mírně pozitivní" růst. V posledních třech měsících loňského roku ekonomika oslabila o 1,4 procenta.

"Soukromý sektor trpí méně, než se čekalo. 320.000 ztracených pracovních míst v roce 2020 je hodně, ale třikrát méně, než se odhadovalo, čekala se 11procentní recese a nakonec to bylo jen osm procent," řekl Le Maire.

Francouzská ekonomika loni v důsledku koronavirové krize klesla o 8,3 procenta. To je sice méně, než očekávaných 11 procent, ale je to hlubší propad, než jaký vykázala německá ekonomika, která je největší v Evropě a v roce 2020 klesla o 4,9 procenta.