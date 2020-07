Francouzská ekonomika se podle expertů ve třetím čtvrtletí silně oživí

V růstu by druhá největší ekonomika eurozóny měla pokračovat i ve čtvrtém čtvrtletí, ve kterém by se měl HDP zvýšit o tři procenta. Úřad rovněž předpověděl, že ekonomická aktivita by se v závěru letošního roku měla nacházet o jedno až šest procent pod úrovněmi z doby před příchodem koronavirové krize. V prvním čtvrtletí francouzská ekonomika klesla o 5,3 procenta.

Statistický úřad odhaduje, že v celém letošním roce HDP klesne o devět procent, což by představovalo nejvýraznější propad minimálně od roku 1948. Celoroční výhled úřadu je ale optimističtější než vládní prognóza v poslední úpravě letošního rozpočtu, podle které by ekonomika měla zaznamenat propad o 11 procent.

Guvernér francouzské centrální banky François Villeroy de Galhau už o víkendu uvedl, že francouzská ekonomika se z útlumu způsobeného pandemií nemoci covid-19 zotavuje o něco rychleji, než se předpokládalo. Letošní pokles ekonomiky by tak podle něj mohl činit méně než deset procent, se kterými počítala červnová prognóza centrální banky.

Pro tempo hospodářského oživení bude podle Villeroye velmi důležitý vývoj spotřebitelských výdajů. "Pokud budou mít domácnosti více důvěry a využijí úspor ke zvýšení spotřeby, pak bude oživení rychlejší a mohli bychom se do konce roku 2021 vrátit na úrovně ekonomické aktivity z doby před covidem," uvedl Villeroy.