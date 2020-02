V posledním čtvrtletí loňského roku se HDP proti předchozím třem měsícům zvýšil v eurozóně i celé EU pouze o 0,1 procenta. Mezičtvrtletní růst zpomalil z 0,3 procenta ve třetím kvartálu a byl nejpomalejší za posledních sedm let. Velký vliv na zpomalení měl nulový růst HDP v Německu, které je největší ekonomikou v Evropě, stejně jako pokles HDP ve Francii a v Itálii.

Euro area #GDP +0.1% in Q4 2019, +0.9% compared with Q4 2018: flash estimate from #Eurostat https://t.co/gBJsNcVnaz pic.twitter.com/h5ZQGla0w3