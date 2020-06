Horší než za finanční krize. Průmyslová výroba v EU klesla o rekordních 17,3 procenta

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Průmyslová výroba v eurozóně v dubnu podle sezonně přepočtených údajů klesla proti předchozímu měsíci o 17,1 procenta, v celé Evropské unii pak o 17,3 procenta. Oznámil to dnes evropský statistický úřad Eurostat. V obou případech je to nejvýraznější propad od začátku měření a mnohem hlubší pokles než za finanční krize let 2008 a 2009. Duben byl první celý měsíc, kdy ekonomika z velké části stála kvůli opatřením proti šíření koronaviru.