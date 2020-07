Inflace na Slovensku zvolnila na téměř tříleté minimum

Spotřebitelské ceny v červnu proti stejnému období loni stouply ve všech sledovaných sektorech s výjimkou oděvů a obuvi, jakož i dopravy, kde ceny klesly i kvůli levnějším pohonným hmotám.

Navzdory zpomalování tempa inflace rostou ceny zboží a služeb v zemi pod Tatrami nadále rychleji než v průměru za celou eurozónu, jejímž členem je i Slovensko. Tempo meziročního růstu spotřebitelských cen v eurozóně podle rychlého odhadu evropského statistického úřad Eurostat v červnu zrychlilo na 0,3 procenta z květnových 0,1 procenta.

Euro area #inflation up to 0.3% in June 2020: food +3.1%, services +1.2%, other goods +0.2%, energy -9.4% - flash estimate https://t.co/ZKY261mp77 pic.twitter.com/6p2G3A7qhn