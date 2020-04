Inflace: Růst cen v EU i eurozóně výrazně zpomalil, problém pro ECB

Po mírném růstu z minulých měsíců tak inflace v době šíření koronaviru a jeho dopadů na evropskou ekonomiku opět klesla, navzdory snaze Evropské centrální banky (ECB). Na zmírnění inflace se v březnu podepsaly především levnější energie.

Euro area annual #inflation down to 0.7% in March (1.2% in February) https://t.co/WuP9hgM9Uq pic.twitter.com/MUK1qOpugB