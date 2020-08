Inflace v EU i eurozóně vzrostla. Česko patří mezi země, kde se zdražuje nejvíc

Zároveň potvrdil svůj dřívější odhad, podle kterého v samotné eurozóně meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 0,4 procenta z červnových 0,3 procenta. Inflace v zemích používajících euro tak nadále zůstává hluboko pod cílovou úrovní Evropské centrální banky (ECB).

Nejvýraznější inflaci v rámci EU zaznamenalo v červenci Maďarsko, kde se ceny meziročně zvýšily o 3,9 procenta. Za ním následovalo Polsko s 3,7 procenta a Česká republika s 3,6 procenta. V Řecku se spotřebitelské ceny naopak snížily o 2,1 procenta.

Euro area annual #inflation up to 0.4% in July (0.3% in June) https://t.co/vukOMCXp8I pic.twitter.com/yObUFNREVy