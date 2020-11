Inflace v EU opět mírně vzrostla, v eurozóně znovu klesla

Ve své konečné zprávě to dnes uvedl evropský statistický úřad Eurostat. Inflace v eurozóně se tak v době koronavirových omezení ekonomiky drží na nejnižších hodnotách za poslední čtyři roky.

Loni v říjnu vzrostly v EU ceny o 1,1 procenta, v eurozóně pak o 0,7 procenta. Hodnoty inflace jsou tak stále velmi vzdálené cíli Evropské centrální banky (ECB), která usiluje o to, aby se růst cen ve střednědobém výhledu držel těsně pod dvěma procenty.

Euro area annual #inflation stable at -0.3% in October (-0.3% in September) https://t.co/z0LCcP5LtW pic.twitter.com/1QBb0A3cXn