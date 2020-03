Inflace v eurozóně prudce klesla, ECB má kvůli koronaviru další problém

Na zmírnění růstu cen se podepsal zejména pokles cen energií. Data za celou Evropskou unii dnešní předběžná zpráva neobsahuje.

Euro area #inflation down to 0.7% in March 2020: food +2.4%, services +1.3%, other goods +0.5%, energy -4.3% - flash estimate https://t.co/Ae7l3Uj9Dj pic.twitter.com/JipoLH4QJN