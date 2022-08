Jedna z bank zpracuje platbu za tranzit ruské ropy do Evropy

V případě potvrzení všemi stranami bude platba krokem k obnovení dodávek ropy do České republiky. Ruský provozoval ropovodů Transněfť podle agentury RIA uvedl, že platba za tranzit do Česka dorazila do banky a teď se čeká, až ji potvrdí Ukrajina.

"Podle našich informací banka přehodnotila původně zablokovanou platbu mezi tranzitními společnostmi za tranzitní poplatek a nakonec ji akceptovala," cituje Reuters mluvčího Slovnaftu Antona Molnára. Podle agenturního zdroje platbu odblokovala nizozemská banka ING a dodávky do České republiky by se měly obnovit do soboty.

Přeprava ropy jižní větví Družby se 4. srpna přerušila kvůli problémům s úhradou poplatků za tranzit ropy přes Ukrajinu. Dodávky na Slovensko a do Maďarska se obnovily už v uplynulých dnech, protože poplatky za Rusko uhradila slovenská rafinerie Slovnaft a její maďarský vlastník, petrochemická skupina MOL.