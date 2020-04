Jednání o obchodní dohodě EU-Británie zamrzla, šéfka MMF volá po snížení nejistoty

V rozhovoru s BBC řekla, že by nebylo rozumné v čase pandemie dál zvyšovat nejistotu na trzích. Odpověděla tak na otázku ohledně scénáře, v němž by na podzim končilo vyjednávací období bez uzavřené obchodní dohody.

"Je to náročné už tak, jak to je. Nedělejme to ještě složitější," uvedla Georgievová. Doufá prý, že všichni zodpovědní hráči budou v čase "bezprecedentní nejistoty" usilovat o její zmírnění. "Já bych doporučila, aby se hledaly způsoby, jak lze tento prvek nejistoty snížit v zájmu všech, Spojeného království, EU a celého světa," řekla, když byla přímo tázána, zda by doporučila prodloužení rozhovorů ve druhé fázi brexitu.

Konec vyjednávacího období je stále naplánován na konec roku. Do té doby je Británie v podstatě brána jako člen EU, ačkoli její členství na konci ledna formálně skončilo a s ním i zastoupení v unijních institucích. Pakliže nová podoba vztahu nebude v prosinci dojednaná a přechodné období vyprší, obchod mezi dvěma stranami by se začal řídit pravidly Světové obchodní organizace (WTO), což by znamenalo okamžitý nástup cel a hraničních kontrol.

Přechodné období lze do konce června prodloužit, konkrétně o dva roky, takový krok ale může přijít jen po britské žádosti. Britská vláda v čele s Borisem Johnsonem ovšem takovýto scénář zatím nepřipouští a svůj postoj dokonce zapracovala do domácího práva.

Doba vyhrazená pro složitá vyjednávání o partnerství po brexitu byla od začátku označována za příliš krátkou pro uzavření komplexní obchodní dohody a nyní proces dále zkomplikovala krize kolem šíření koronaviru. Jednak musela být po první schůzce na začátku března zrušena další setkání vyjednávacích týmů, jednak se koronavirem nakazil hlavní unijní vyjednavač Michel Barnier, jakož i britský premiér, který kvůli tomu musel strávit tři dny na jednotce intenzivní péče.

Rozhovory tak zamrzly ve fázi vyjasňování počátečních představ obou stran, které se v řadě bodů rozchází. Nyní má vyjednávání pokračovat prostřednictvím videokonferencí. Na dálku se bude jednat příští pondělí, dále 11. května a 1. června.