Koncernu Volkswagen loni klesl odbyt. Dobře si vede Seat, mezi nejhoršími je Škoda

"Kvůli pandemii nemoci covid-19 byl rok 2020 mimořádně náročný," řekl šéf odbytu automobilky Christian Dahlheim. "Skupina Volkswagen si ale vedla dobře a pozici na trhu si upevnila," uvedl. Manažer také poznamenal, že je potěšen z rostoucího podílu v segmentu elektrickým vozů. "Iniciativu chceme v letošním roce udržet a přidat ještě řadu dalších atraktivních elektrických modelů," dodal.

