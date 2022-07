Konec ruského plynu může snížit unijní HDP až o 1,5 procenta, odhaduje EK

— Autor: ČTK

Zastavení dodávek ruského plynu do Evropské unie by mohlo snížit unijní hrubý domácí produkt (HDP) až o 1,5 procenta, pokud bude chladná zima a EU nepodnikne preventivní opatření v zájmu snížení spotřeby. Vyplývá to z návrhu dokumentu s novými prognózami Evropské komise (EK), ke kterému získala přístup agentura Bloomberg.