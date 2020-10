Konkurence pro kryptoměny: Chystá se digitální euro

Digitální euro má být elektronickou podobou peněz centrální banky a k dispozici pro všechny občany a podniky, podobně jako bankovky a mince, avšak v digitální podobě. Díky němu by bylo možné provádět běžné platby rychle, snadno a bezpečně. Hotovostní peníze by mají digitální euro doplňovat, ale ne nahrazovat. S vydáváním hotovosti ECB počítá i nadále, uvádí zpráva. Na ní se podílela pracovní skupina tvořená zástupci ECB a centrálních bank zemí používajících euro a schválila ji Rada guvernérů ECB.

"Evropané při utrácení, spoření a investování stále více používají digitální prostředky. Naší úlohou je zajistit důvěru v peníze. To znamená zajistit, aby euro bylo na digitální věk připraveno," uvedla prezidentka ECB Christine Lagardeová. "Měli bychom být připraveni digitální euro vydat, pokud by taková potřeba nastala."

Acceptance of a digital euro by the public is crucial, writes Executive Board member Fabio Panetta in #TheECBBlog. We want to listen and learn about people’s needs, preferences and concerns with regard to a digital euro. Read more https://t.co/ye4xHTRwS9 pic.twitter.com/qRfpDBeJrG