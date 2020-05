Koronakrize na postupu. Polovina italských domácností vidí budoucnost černě

Itálie se teprve pomalu probírá z celostátní karantény, která začala v polovině března a skončila po téměř osmi týdnech začátkem tohoto měsíce. Průzkum ukázal, že kvůli uzavření většiny obchodů a služeb a výraznému utlumení průmyslu se 42 procent rodin potýká s tím, že jejich výdělečně činní členové teď méně pracují a méně vydělávají.

