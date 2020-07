Koronakrize na ústupu? Ekonomická aktivita v eurozóně se vrátila k růstu

Souhrnný index nákupních manažerů (PMI), který zahrnuje aktivitu v průmyslu i ve službách, za červenec podle předběžných výsledků vystoupil na 54,8 z červnové hodnoty 48,5 bodu. Dostal se tak nejvýše od poloviny roku 2018. Analytici v anketě agentury Reuters přitom očekávali, že index vystoupí na 51,1 bodu.

Eurozone flash #PMI signalled a strong growth in activity during July, up to a 2-year high of 54.8 (48.5 in June) as economies continued to reopen. Job losses remained widespread though as firms scaled back capacity. Read more: https://t.co/gvm9VkRSIz pic.twitter.com/IXzznj64eG — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) July 24, 2020

Pokud je index pod 50 body, znamená to útlum ekonomické aktivity. Hodnota nad 50 body pak signalizuje růst. K němu teď přispěl fakt, že lidé se po uvolnění mnoha opatření zavedených proti šíření koronaviru začali vracet do práce a do obchodů.

"Firmy po celé eurozóně hlásí povzbudivý začátek třetího čtvrtletí. Aktivita se v červenci zvyšovala nejrychlejším tempem za poslední více než dva roky, vzhledem k tomu, že omezující opatření se dál uvolňovala a ekonomiky otevíraly," poznamenal k tomu hlavní ekonom IHS Markit Chris Williamson.

V Německu index PMI vystoupil na 50,0 z červnové hodnoty 45,2 bodu a je nejvýše od konce roku 2018. Země se tak poklesu ekonomické aktivity vyhnula poprvé za 19 měsíců. I v tomto případě výsledek překonal odhady analytiků, kteří počítali s růstem indexu na 48 bodů.

#Germany Composite #PMI rose to 55.5 in July, the highest level in almost 2 years. Manufacturing PMI rose to 50, first time it reached this level since December 2018. pic.twitter.com/mIAwlnQCfW — jeroen blokland (@jsblokland) July 24, 2020

Po celém světě se novým typem koronaviru nakazilo už více než 15 milionů lidí. Šíření infekce se ale ve většině evropských zemí zpomalilo, což vládám umožnilo začít omezující opatření rozvolňovat.