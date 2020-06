Koronakrize těžce zasáhla ekonomiku Francie, vzpamatuje se nejdříve v roce 2022

Centrální banka předpokládá, že příští rok se ekonomika zotaví, růst ale podle nynějších předpokladů dosáhne jen 6,9 procenta. V dalším roce banka odhaduje růst na 3,9 procenta.

Letos ve Francii pravděpodobně zmizí téměř milion pracovních míst, zatímco míra nezaměstnanosti by se v polovině příštího roku mohla vyšplhat na rekordních 11,8 procenta. Pokud se ale šíření nákazy novým typem koronaviru podaří relativně rychle dostat pod kontrolu, mohl by vývoj být nakonec příznivější, uvedla centrální banka.

Problém nastane, pokud se dostaví druhá vlna nemoci covid-19, kterou koronavirus způsobuje. V takovém případě by ekonomika letos mohla klesnout až o 16 procent a růst v příštím roce by činil jen asi šest procent. O rok později by HDP vzrostl o čtyři procenta, odhaduje centrální banka.

Předpověď nebere v úvahu případné dopady plánu na zotavení ekonomiky, který se vláda teprve chystá představit.

Prezident Emmanuel Macron v polovině března ve Francii zavedl jedny z nejpřísnějších opatření proti šíření nákazy, takže v důsledku byla paralyzována velká část ekonomiky. S uvolňováním těchto opatření Paříž začala 11. května.

Ještě koncem května ekonomika fungovala zhruba 17 procent pod normálem, což ale bylo citelné zlepšení proti prvním dvěma týdnům po zavedení restriktivních opatření. Tehdy činil propad ekonomické aktivity zhruba 32 procent. Centrální banka odhaduje, že na základě průzkumů mezi podnikateli se pokles v tomto měsíci sníží pod 12 procent.

Propad HDP kvůli odstávce velké části ekonomických aktivit ale způsobí, že HDP ve druhém čtvrtletí klesne proti předchozím třem měsícům asi o 15 procent. V prvním čtvrtletí hospodářský propad činil 5,3 procenta, odhadla centrální banka.

Francie zůstává co do počtu zemřelých s koronavirem pátou nejvíce zasaženou zemí světa. Nakažených je více než 154.000, nejméně 29.200 lidí s nemocí covid-19 zemřelo.