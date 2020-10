Koronakrize tíží Británii. Ekonomika roste pomaleji, než se čekalo

Objem HDP ale dál zůstává hluboko pod předkrizovou úrovní a růst byl i pomalejší než v červenci, kdy hospodářství vzrostlo o 6,6 procenta.

Většina analytiků v anketě agentury Reuters odhadovala srpnový růst na 4,6 procenta. Pro dominantní sektor služeb očekávali růst o pět procent, tento sektor ale meziměsíčně přidal 2,4 procenta. V rámci sektoru se lépe dařilo jen restauracím a ubytovacím zařízením.

GDP grew 2.1% in August but remains 9.2% below its February level:



▪️ services grew 2.4% (9.6% below February)

▪️ manufacturing grew 0.7% (8.5% below February)

▪️ construction grew 3.0% (10.8% below February)



➡️ https://t.co/rZcA6nQcih pic.twitter.com/7XeFDFSxO5