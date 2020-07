Koronavirus povede k zásadním změnám ekonomiky, upozornila šéfka ECB

Uvedla to dnes podle agentury AFP šéfka Evropské centrální banky (ECB) Christine Lagardeová. Dodala, že Evropa se v této souvislosti nachází ve "skvělé pozici", a poukázala mimo jiné na vedoucí postavení kontinentu v oblasti ekologických inovací.

"(Tato krize) je akcelerátorem transformace, která se již v našich ekonomikách skrývala," řekla šéfka ECB na ekonomické videokonferenci v Paříži. "To, co právě prožíváme, urychlí transformaci výroby, práce, obchodu a pravděpodobně přinese posun k udržitelnějšímu a ekologičtějšímu způsobu života," dodala.

