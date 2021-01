Londýn podporuje domácí firmy, aby si zakládaly pobočky v EU

S tím, že dostala od úředníka doporučení zřídit si zastoupení v EU, přestože to znamená odliv investic z Británie, se BBC svěřila i společnost The Cheshire Cheese Company, která na kontinent dodávala sýr a po 1. lednu vývoz kvůli novým pravidlům ukončila. Zjistila totiž, že každé balení v ceně 25 až 30 liber (735 až 882 Kč) nově potřebuje certifikát od veterináře, který přijde na 180 liber (5290 Kč). Loni do EU dodala sýr za 180.000 liber.

"Radil jsem se s někým z ministerstva životního prostředí, potravin a venkova. Řekli mi, že jediná možnost je založit v EU překladiště, kde bychom zboží balili," sdělil BBC spoluzakladatel podniku Simon Spurrell. Britské ministerstvo pro mezinárodní obchod podle BBC ale uvedlo, že vydávání doporučení firmám na otevírání poboček v EU "není politikou vlády".

Firma The Cheshire Cheese Company se k brexitu stavěla s optimismem. Teď ale zvažuje, že zřídí pobočku ve Francii. To by ale také znamenalo, že padne plán na nový sklad za milion liber v britském Macclesfieldu, kde mohlo najít práci 20 až 30 lidí. "Namísto toho možná nakonec budeme muset zaměstnat francouzské dělníky a platit daně EU," řekl Spurrell BBC a dodal, že nechápe, k čemu tedy brexit vlastně byl.

Rozčarování zažívají po 1. lednu, kdy přestalo platit přechodné období, během kterého se ještě na Británii vztahovala většina unijních pravidel, i mnohé britské maloobchodní řetězce. Některé se nechaly slyšet, že než aby přejímaly zpět internetové zboží nyní vracené evropskými zákazníky, a platily tak za něj clo, raději ho budou pálit.

Šéf britského svazu speditérů Richard Burnett řekl deníku The Times, že 40 procent kamionů se nyní vrací na kontinent prázdných, protože britští exportéři je nepoptávají. Zejména zahraniční firmy si podle něj rozmýšlejí, zda do Británie své zboží pošlou, protože mají strach, že kvůli špatným celním dokladům zůstanou v přístavu. Na zpáteční cestě by pak nákladní auta jela prázdná, což by se nevyplatilo.

"Tak prázdné dálnice a trajekty jako teď jsme ještě neměli," napsal do listu The Times šéf Asociace společností studeného řetězce Shane Brennan.