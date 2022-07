Maďarské ceny pokračují v růstu

I přestože zdražování v Maďarsku nabírá na síle, ceny neletí tak dramaticky vzhůru jako u nás. Jedním z faktorů, které brzdí inflaci je, že tamní vláda zastropovala cenu elektrické energie a tím poskytla plošnou pomoc všem Maďarům, ale s jistotou tím zasekla sekeru do státního rozpočtu řádně hluboko. Jediný poskytovatel elektrické energie v Maďarsku je společnosti MVM, která je ze 100 % vlastněná státem.

Maďarské ceny rostou nejrychleji od října 1998. Je mimochodem neuvěřitelné, že stávající premiér Viktor Orbán nastoupil do funkce v červenci téhož roku. Tehdy spotřebitelská inflace meziročně rostla o 14,1 %. Historie se opakuje, protože se zdá, že po 24 letech bude Viktor Orbán řešit stejnou míru zdražování. Maďarské ceny, stejně jako ceny ve zbytku Evropy, poletí v dalších měsících nahoru a konec války na Ukrajině, který by mohl celou situaci zvrátit, se ani náhodou neblíží.

Tento scénář pro nás není výhodný z mnoha důvodů, ale zejména proto, že robustní nárůst deficitu veřejných financí poté, co by vláda poskytla takovouto dotaci úplně všem, by schodek rozpočtu poslal do hlubokého mínusu, a to by katapultovalo zadlužení ČR v absolutním i relativním vyjádření. Riskovali bychom tak snížení ratingu země, což by nutně vedlo k dalšímu zvýšení nákladů na financování státu.