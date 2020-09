Maďarsko kvůli koronaviru prodlouží moratorium na půjčky

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Maďarsko prodlouží moratorium na splácení půjček některým domácnostem a společnostem až do poloviny roku 2021. Oznámil to dnes premiér Viktor Orbán. Ministr financí předtím varoval, že pokud se nenajde vakcína proti novému koronaviru, mohla by maďarská ekonomika mít problémy s návratem k růstu, a dodal, že vláda připravuje další pomoc.