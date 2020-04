Maďarsko vybuduje železnici z Budapešti do Bělehradu, půjčilo si od Číny

Peking počítá s tím, že po této železnici bude dopravovat zboží z Řecka do západní Evropy. Klíčové části projektu na Balkáně ale zatím chybí. Někteří pozorovatelé upozorňují na to, že si Čína pomocí těchto infrastrukturních projektů po celém světě kupuje politický vliv.

Varga ve videu na svém facebooku řekl, že čínská půjčka má pevnou úrokovou sazbu a obsahuje možnost předčasného splacení úvěru. Konkrétní podmínky smlouvy ale neuvedl. Klíčovým údajem je zejména úroková sazba.

Na počátku měsíce předložil vicepremiér Zsolt Semjén zákon, na jehož základě by byly veškeré údaje ve smlouvách na tento infrastrukturní projekt na deset let tajné. Účelem mělo být co nejdříve podepsat úvěrovou smlouvu s čínskou Exim Bank.

"Máme úvěrovou smlouvu, která je pro Maďarsko výhodná a bezpečná," konstatoval Varga. Podmínky půjčky jsou "příznivé vzhledem k současným podmínkám financování dluhu". Zhruba 85 procent peněz na projekt pochází z čínského úvěru, zbytek poskytne Maďarsko, řekl ministr financí. Železniční spojení mezi Budapeští a Bělehradem má být hotovo do roku 2025.

Úsek na maďarském území dlouhý 150 kilometrů postaví společnost CRE Consortium, která spadá pod holdingovou společnost Opus Global. Tu ovládá Lőrinc Mészáros, který je od dětských let přítelem nynějšího premiéra Viktora Orbána.

Celý projekt se značně protáhl. Čína, Srbsko a Maďarsko podepsaly memorandum o železniční trati v roce 2014. Srbský úsek se začal stavět v roce 2018. Bělehrad si předtím od Pekingu půjčil 297,6 milionu dolarů.

Železnice z Budapešti do Bělehradu, financovaná z veřejných peněz, představuje druhý nejdražší projekt Maďarska po rozšíření jaderné elektrárny Paks o další dva bloky, které má postavit ruský koncern Rosatom.