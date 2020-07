Města se odklánějí od aut. Investoři pumpují miliony do elektrokol v EU

Fondy rizikového kapitálu pumpují peníze do začínajících podniků zaměřených na elektrokola, neboť pandemie nemoci covid-19 totiž nutí obyvatele měst hledat nové způsoby, jak se dostat z bodu A do bodu B. Investoři do technologií nedávno vsadili na mladé začínající společnosti s elektrokoly z měst přátelských k cyklistům, jako je Berlín, Tallinn, Amsterodam či Brusel.