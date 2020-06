MMF schválil úvěr pět miliard dolarů pro Ukrajinu, koronavirus stáhl ekonomiku do recese

Ukrajina z úvěru okamžitě obdrží 2,1 miliardy USD. Zbývající peníze budou vyplaceny ve čtyřech splátkách, až MMF překontroluje plnění podmínek úvěrového programu, které jsou zaměřeny více na stabilitu než na hluboké strukturální reformy.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na twitteru uvedl, že nové peníze pomohou zemi překonat problémy způsobené nemocí covid-19. MMF se podle něj ukázal jako spolehlivý partner v nouzi.

#Ukraine will shortly receive the first tranche of $2.1 bln from @IMFNews. That's $200 mln more than originally planned. The new program funding will help us to overcome the challenges caused by #COVID19. The #IMF has proven itself to be a reliable partner to a friend in need