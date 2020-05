Nálada malých a středních firem Německa je horší než v 2009

S poklesem poptávky kvůli šíření koronaviru se potýká 60 procent z úhrnu německých firem a 80 procent podniků čeká, že bude mít letos nižší tržby. Vyplývá to z dnes zveřejněného průzkumu Německé průmyslové a obchodní komory (DIHK).

Index podnikatelské nálady malých a středních podniků v dubnu klesl vlivem pandemie o 26 bodů na minus 45,4 bodu. Letos v březnu index klesl o 20 bodů. V březnu 2009 byl na hodnotě minus 37,6 bodu. Podle banky KfW je nálada německých malých a středních firem horší než kdykoli dříve.

Podle průzkumu DIHK mezi 10.000 firmami z odvětví průmyslu, stavebnictví a služeb podniky očekávají v letošním roce pokles tržeb, čtvrtina z nich dokonce o více než polovinu.

Zhruba 43 procent dotazovaných společností se setkalo s rušením objednávek a více než třetina musela osekat investice.

Návrat na úroveň před koronavirovou krizí čeká přes třetinu podniků nejdříve v roce 2021. Jedna firma z dvaceti má za to, že takové úrovně už nedosáhne.

"Ukazuje to, jakým výzvám čelíme," řekl prezident komory Eric Schweitzer. "K zotavení naší ekonomiky máme ještě daleko," dodal.

Insolvence se obává jedna třetina restaurací a téměř polovina cestovních kanceláří, vyplývá z průzkumu. Zastavit nebo omezit provoz podle něj musela kvůli karanténním opatřením bezmála polovina firem.

Německá spolková vláda očekává, že ekonomika země letos vykáže propad o 6,3 procenta, a to navzdory záchrannému balíčku 750 miliard eur. Byl by to nejhorší pokles od druhé světové války. V lednu přitom ještě počítala s růstem, a to o 1,1 procenta.