Německá ekonomika klesla o 10,1 procenta, překvapuje míra nezaměstnanosti

Oznámil to spolkový statistický úřad. Ekonomové podle agentury Reuters předpokládali, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve druhém čtvrtletí sníží o devět procent. "Tak teď je to oficiální. Je to recese století," poznamenal k dnešním údajům ekonom Andreas Scheuerle ze společnosti DekaBank.

Hospodářský propad ve druhém čtvrtletí vrátil výkon německé ekonomiky téměř o deset let zpátky. Statistický úřad rovněž upozornil, že propad byl mnohem výraznější než nejprudší čtvrtletní pokles z období globální finanční krize v roce 2009, kdy činil 4,7 procenta.

Tempo hospodářského poklesu za letošní první čtvrtletí statistický úřad zpřesnil na dvě procenta, zatímco původně hlásil 2,2 procenta.

Pandemie nemoci covid-19 ve druhém čtvrtletí vedla k prudkému poklesu spotřebitelských výdajů, podnikových investic i zahraničního obchodu, nárůst naopak zaznamenaly vládní výdaje.

V meziročním srovnání se HDP Německa propadl o 11,7 procenta, zatímco analytici očekávali pokles o 11,3 procenta.

Německá vláda představila rozsáhlá opatření, která mají zmírnit negativní dopady koronavirové krize na ekonomiku. Rozhodla se například na půl roku snížit daň z přidané hodnoty (DPH) a poskytnout rodinám jednorázový příspěvek 300 eur (zhruba 8000 Kč) na každé dítě.

Analytici předpokládají, že německá ekonomika se ve druhé polovině roku vrátí k růstu. Například institut Ifo tento týden předpověděl, že HDP za třetí čtvrtletí vykáže růst o 6,9 procenta.

Ekonom Carsten Brzeski z banky ING dnes uvedl, že nynější recese by mohla být nejhlubší, ale zároveň nejkratší v historii. "Všechny měsíční indikátory už od května signalizují silné oživení ekonomické aktivity," dodal.

Evropská komise (EK) tento měsíc předpověděla, že německá ekonomika letos klesne o 6,3 procenta. Na příští rok počítá s růstem, který odhaduje na 5,3 procenta. Německo je největší ekonomikou v Evropě a také největším obchodním partnerem České republiky.

Český statistický úřad zveřejní předběžný odhad vývoje hrubého domácího produktu České republiky za druhé čtvrtletí v pátek. Ekonomové, které oslovila ČTK, očekávají pokles proti předchozímu čtvrtletí od 7,4 do 14 procent. V prvním čtvrtletí se HDP proti předchozím třem měsícům snížil o 3,4 procenta.

Počet lidí bez práce v Německu v červenci podle předběžných a sezonně přepočtených údajů klesl zhruba o 18.000 na 2,92 milionu. Oznámil to dnes spolkový úřad práce. Je to překvapivý výsledek, analytici totiž předpokládali, že kvůli dopadům šíření nového koronaviru nezaměstnaných opět přibude. Míra nezaměstnanosti pak zůstala v červenci na 6,4 procenta.

Ekonomové v anketě agentury Reuters v průměru předpokládali, že počet lidí bez práce v Německu vzroste zhruba o 43.000. To znamená, že největší evropská ekonomika by se mohla z problémů způsobených koronavirovou krizí dostat s menší újmou, než se předpokládalo.