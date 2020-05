Německá ekonomika letos klesne minimálně o 10 procent, odhaduje DIHK

"V tomto roce budeme nevyhnutelně svědky historického hospodářského poklesu," uvedl prezident DIHK Eric Schweitzer, kterého citovala agentura Reuters. "Německé podniky čelí největší výzvě od konce druhé světové války," dodal. V příštím roce DIHK podle Schweitzera očekává nárůst německé ekonomiky zhruba o pět procent.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a zároveň největším obchodním partnerem České republiky.

Průzkum DIHK ze začátku května podle dnešní zprávy ukázal, že tři čtvrtiny německých průmyslových podniků zaznamenaly pokles poptávky a čtyři pětiny očekávají výrazný pokles tržeb. Téměř polovina pak kvůli koronavirové krizi pozastavila své investice a plánuje snižování výdajů. Průzkum rovněž ukázal, že téměř pětina německých průmyslových podniků nyní reorganizuje své dodavatelské řetězce.

Spolková vláda koncem minulého měsíce předpověděla, že hrubý domácí produkt (HDP) Německa se v letošním roce sníží o 6,3 procenta. To by byl nejhlubší propad německé ekonomiky od druhé světové války. V příštím roce počítá vládní prognóza s růstem HDP o 5,2 procenta.

Hospodářský institut IfW dnes předpověděl, že německá ekonomika v letošním roce klesne o 7,1 procenta. V příštím roce však počítá s výrazným oživením růstu, HDP by se podle něj měl zvýšit o 7,2 procenta. V letošním druhém čtvrtletí očekává institut pokles ekonomiky o 11,3 procenta, ve třetím kvartálu již předpokládá návrat k růstu.

Wenn die #Lockerungen in den kommenden Monaten fortgesetzt werden ist das #BIP in #Deutschland 2021 wieder auf Vorkrisenniveau. Heißt: Q2: -11,3%; 2020 -7,1%, 2021 +7,2%. Verlust an Wertschöpfung rd. 300 Mrd.€. #Covid19de #Covid_19 #Corona https://t.co/l2xRimtdAx pic.twitter.com/rDIJz3LFbP