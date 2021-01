Německá ekonomika letos na předkrizové úrovni nebude

Vláda v Berlíně v říjnu ve svém výhledu uvedla, že ekonomika letos vykáže růst o 4,4 procenta. Německo má největší ekonomiku v Evropě a je na ní závislá i řada českých firem.

Předseda BDI Siegfried Russwurm řekl, že ekonomika se na předkrizovou úroveň letos nevrátí kvůli druhé vlně koronavirové nákazy. "Měla by ale být velká šance, že se tak stane v první polovině roku 2022," poznamenal k výhledu německé ekonomiky šéf BDI.

Spolkový statistický úřad zveřejní rychlý odhad vývoje HDP za loňský rok ve čtvrtek. Výhled na letošní rok vláda aktualizuje tento měsíc.

BDI rovněž uvádí, že hospodářské oživení exportně orientované německé ekonomiky letos potáhne průmysl. Výhled vývoje globální ekonomiky na letošní rok se totiž zlepšil a BDI předpokládá, že export z Německa se zvýší o šest procent. V loňském roce podle předběžných odhadů zhruba o 11 procent klesl.

"Zvolení Joea Bidena americkým prezidentem usnadní cestu k mnohostranným řešením a ke společné iniciativě pro spravedlivou soutěž na světových trzích," řekl Russwurm. "Naše firmy budou mít prospěch jak z Číny, která je tahounem světového růstu, tak i z dohody o investicích, i když není dokonalá," dodal.

Svaz průmyslu také apeloval na německou vládu, aby v příštích deseti letech zvýšila veřejné investice do infrastruktury, snížila firemní daně a omezila byrokracii firmám, které se snaží inovovat.

BDI rovněž upozornil, že nově zaváděná cena za znečišťování emisemi CO2 by mohla energeticky náročné sektory donutit k přesunu místa podnikání do jiných zemích, kde nejsou tak přísné zákony na ochranu klimatu. Berlín by proto měl uvažovat o "nápravném mechanismu", aby zabránil ztrátě pracovních míst, poznamenal svaz.