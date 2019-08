Hospodářství největší ekonomiky EU se v období od dubna do června ocitlo na pokraji recese, zejména kvůli slabšímu vývozu.

Export se po očištění od sezónních a kalendářních vlivů oproti předchozím třem měsícům snížil o 1,3 procenta. Dovoz klesl o 0,3 procenta. Podíl čistého obchodu na celkovém výkonu německé proexportně orientované ekonomiky se tak snížil o 0,5 procentního bodu.

Pozitivní vliv na HDP pak měla spotřeba domácností, která stoupla o 0,1 procenta, vyšší výdaje státu a vyšší investice s výjimkou investic stavebních.

Německé hospodářství se v poslední době potýká se slabší globální poptávkou, která má negativní dopad na německý export a průmysl. K potížím německé ekonomiky přispívá obchodní konflikt mezi Spojenými státy a Čínou a nejistota kolem odchodu Británie z Evropské unie.

Německá centrální banka minulý týden uvedla, že ekonomika by v létě mohla opět mírně klesnout. To by znamenalo, že Německo by se ocitlo v hospodářské recesi, která se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí poklesu HDP za sebou.