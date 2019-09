Německá ekonomika se řítí do recese, průmyslová výroba nečekaně klesla

Průmyslová výroba v Německu se v červenci nečekaně snížila. Ve srovnání s předchozím měsícem klesla o 0,6 procenta po červnovém propadu o 1,1 procenta. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil německý statistický úřad. Zpráva je dalším signálem toho, že problémový zpracovatelský sektor by mohl stáhnout největší evropskou ekonomiku ve třetím čtvrtletí do recese.