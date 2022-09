Německá ekonomika vykazuje čím dál více známek blížící se recese

Německý ministr hospodářství Robert Habeck nicméně upozornil, že zásobníky plynu v Německu jsou už plné téměř z 90 procent. V případě příznivého vývoje v oblasti úspor plynu a dobrého počasí má podle něj Německo šanci zimu úspěšně přestát. Informuje o tom agentura Reuters.

Německo se letos podobně jako další evropské země v důsledku války na Ukrajině potýká s omezováním dodávek plynu z Ruska. Ruská plynárenská společnost Gazprom začátkem tohoto měsíce oznámila, že ponechá mimo provoz plynovod Nord Stream 1, a to až do odstranění závad zjištěných při údržbě. Nord Stream 1 vede z Ruska do Německa po dně Baltského moře a je hlavní trasou pro dodávky ruského plynu do Evropské unie.

Německá centrální banka dnes uvedla, že díky dodávkám z jiných zemí a pokroku při úsporách a tvorbě zásob se Německo stále může vyhnout potřebě zavést během zimy v zásobování plynem přídělový systém. "Je k tomu ale zapotřebí další výrazné snižování spotřeby plynu, zejména v domácnostech," dodala.

Podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) byly zásobníky plynu v Německu o víkendu plné z 89,67 procenta. Habeck dnes uvedl, že naplněnost zásobníků se blíží k 90 procentům, ačkoliv Německo už přestalo nakupovat plyn za jakoukoliv cenu.

Podle Habecka se předpokládá, že německý kancléř Olaf Scholz koncem tohoto týden při návštěvě Spojených arabských emirátů podepíše smlouvy na dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG). Habeck rovněž uvedl, že vláda bude i nadále podporovat velké dovozce plynu a nenechá je upadnout do insolvence.

Německý ministr financí Christian Lindner dnes upozornil, že stále hledá způsoby, jak zajistit, aby ceny plynu zůstaly pro spotřebitele na dostupné úrovni.