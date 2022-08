Německá vláda se připravuje na případné znárodnění firmy Gazprom Germania

— Autor: ČTK

Německá vláda se připravuje na případné znárodnění firmy Gazprom Germania, energetického podniku, který v dubnu opustil ruský plynárenský gigant Gazprom. Založila kvůli tomu novou holdingovou společnost, která případné znárodnění uskuteční. Napsal to list Welt am Sonntag. Společnost Gazprom Germania je nyní pod správou Spolkové agentury pro sítě a přejmenovala se na Securing Energy for Europe (SEFE).