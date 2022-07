Německá vláda zachrání dovozce ruského plynu Uniper

Dohoda předpokládá, že německá vláda převezme v Uniperu podíl a poskytne mu financování. Podrobnosti dohody ale zatím nejsou jasné, upozorňují zdroje. Společnost Fortum se k informacím nevyjádřila, zatímco Uniper komentář poskytnout odmítl.

Německo má snahu firmu Uniper zachránit. Uniper je největším dovozcem ruského zemního plynu do Německa, v posledních měsících se ale stal široce diskutovaným příkladem, jak se z velkého a stabilního podniku může snadno a rychle stát oběť ekonomické roztržky mezi Západem a Moskvou. Vztahy s Ruskem se vyhrotily po únorové invazi ruských vojsk na Ukrajinu.

Reuters už dříve informoval, že Berlín zvažuje převzetí 30procentního podílu v Uniperu. Dohoda patrně počítá i s tím, že Uniper bude moci přenést vysoké ceny na zákazníky.

Německá vláda může také Uniperu zečtyřnásobit úvěrovou linku přes státní banku. To by znamenalo, že Uniper by měl k dispozici záložní financování v objemu až osmi miliard eur (zhruba 196 miliard Kč) místo dosavadních dvou miliard. Zdroje Reuters se odvolávají na dokument ministerstva hospodářství, ke kterému se dostaly.

Uniper kvůli prudkému růstu cen plynu a nepříznivé situaci na trhu denně přichází o značné objemy peněz. Je totiž nucen kupovat plyn za výrazně vyšší ceny z alternativních zdrojů, protože ruská plynárenská společnost Gazprom vývoz plynu do Německa citelně omezila.