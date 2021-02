Německé podnikatele děsí prodloužení karantény

Podle středeční dohody sice budou moci od 1. března otevřít kadeřnictví, zároveň se však zpřísnila podmínka pro otevírání ostatních částí ekonomiky. Nyní bude zapotřebí, aby statistiky ukazovaly méně než 35 nových případů nákazy na 100.000 obyvatel za sedmidenní období, zatímco dříve se hovořilo o 50 případech.

Svaz německého maloobchodu HDE odhaduje, že němečtí maloobchodníci nyní kvůli zavřeným prodejnám přicházejí denně o zhruba 700 milionů eur (18 miliard Kč). Rozhodnutí o prodloužení karantény pak považuje za "nepatřičné a nepochopitelné".

Pokud budou obchody moci otevřít až v dubnu, vykáže letos podle HDE maloobchod dvouprocentní pokles. Pokud by zůstaly zavřené do května, byl by letošní propad šestiprocentní.

Andrea Beleganteová ze svazu BdS, který sdružuje provozovatele restaurací a cateringových služeb, vyjádřila v reakci na nejnovější rozhodnutí vlády "ohromení". "Politici nechávají toto odvětví na holičkách. Opět neexistuje žádná perspektiva," uvedla. "Potřebujeme teď konečně srozumitelné a konkrétní kroky a opatření směřující k otevírání," dodala.

Také prezident německého svazu pro maloobchod a zahraniční obchod BGA Anton Börner považuje nynější plány na otevírání ekonomiky za příliš vágní. "Ve velkoobchodu potřebujeme spolehlivý harmonogram, abychom byli schopni vybavit a zásobit své partnery v cateringovém a hotelovém průmyslu," uvedl v rozhovoru pro mediální skupinu Funke.

Prezident berlínského výzkumného institutu DIW Marcel Fratzscher pak vyzval vládu k rozšíření státní podpory, a to zejména pro osoby samostatně výdělečně činné.

Německý ministr hospodářství Peter Altmaeir podle agentury DPA v reakci na ostrou kritiku postupu vlády pozval zástupce podnikatelského sektoru k jednáním. Příští týden by tak měl o současné hospodářské situaci, státní pomoci a perspektivách pro otevírání ekonomiky hovořit s představiteli více než čtyř desítek podnikatelských svazů.tgi