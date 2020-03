Německo čeká hluboká recese. HDP má klesnout o 2,8 procenta, odhadují experti

Ve svém základním scénáři ekonomové počítají s tím, že letos HDP klesne o 2,8 procenta a v roce příštím už znovu poroste, a sice o 3,7 procenta. Tento scénář vychází z toho, že v létě bude zrušena velká část opatření, která mají brzdit epidemii, ale která mají zároveň velmi tvrdé dopady na ekonomiku.

Pokud ale výpadek potrvá déle, mohl by HDP klesnout až o 5,4 procenta. O to výrazněji by pak hospodářství podle odborníků rostlo příští rok, a sice o 4,9 procenta.

Šéf skupiny expertů Lars P. Feld ale upozornil, že všechny prognózy jsou kvůli výjimečnosti současné situace zatíženy velkou mírou nejistoty.

Spannende und differenzierte Analyse des deutschen @SVR_Wirtschaft !

Unfassbar, dass die unabhängigen Experten in der Schweiz vor Jahren aus Spargründen einfach abgeschafft wurden. Bundesrat und -verwaltung berät sich bei uns selbst...

S poklesem německé ekonomiky asi o pět procent, tedy podobným tempem jako v roce 2009, kdy ji zasáhla globální finanční krize, počítá například analytik finančního společnosti Deutsche Bank Marc Schattenberg. Podobné odhady mají i další ekonomové.