Německo čeká rozsáhlá uzávěra, na pomoc firmám půjde až 10 miliard eur

"Situace je opravdu vážná. Vývoj infekce je dramatický. Pokud budeme čekat, až budou nemocnice a jednotky intenzivní péče přetížené, pak bude příliš pozdě. Proto musíme jednat hned," řekl Scholz k nadcházející listopadové karanténě. Od ní si Německo slibuje, že šíření koronaviru dostane opět pod kontrolu.

Wir handeln entschlossen und zielgerichtet, mit fokussierten Maßnahmen für November. Das hat Konsequenten für viele Branchen. Für sie gibt es jetzt massive finanzielle Hilfe. Wichtig: Kitas & Schulen bleiben offen, auch Geschäfte unter Beachtung der Regeln. @OlafScholz #Corona — BMF (@BMF_Bund) October 29, 2020

"Rozsáhlé omezení kontaktů bude mít následky pro řadu odvětví, pro gastronomii, ubytovatele nebo divadla," řekl Scholz. "Jsme proto připraveni na v listopadu finančně rozsáhle podpořit ty, na které opatření dolehnou," uvedl.

Firmám chce stát podle Scholze nahradit ztrátu v listopadových tržbách, a to až do výše 75 procent. Vycházet se v tomto případě bude z hospodářských výsledků za listopad loňského roku. Na větší pomoc dosáhnou menší a střední firmy do 50 zaměstnanců, pro větší podniky bude pomoc nižší.

Rozšířit a prodloužit chce stát i současné programy překlenovací pomoci. Podle Altmaiera vláda poprvé podpoří půjčky firmám s méně než deseti zaměstnanci, připravuje se také pomoc živnostníkům.

Altmaier prohlásil, že je nutné zachovat základy pro hospodářský růst a zabránit úpadku průmyslu jako za jarní vlny. Dodal, že je už teď jasné, že Německo se na předkrizové hospodářské hodnoty vrátí až v roce 2022.