Německo dá půl bilionu eur na podporu ekonomiky, zvažuje se "zestátnění" některých podniků

Ministr také řekl, že společnostem bude poskytnuta daňová úleva, včetně odkladů splátek. Stát by to mohlo vyjít na desítky miliardy eur, částka zatím není konečná, řekl Scholz a dodal, že případně by to mohlo být ještě více. Informuje o to list Die Welt s odkazem na agenturu DPA.

Vláda podle ministra nyní zvažuje, že některé podniky bude muset i zestátnit, respektive v nich převzít majetkový podíl. Zatím to ale není nutné, zdůraznil Scholz. "Přijímáme veškerá nezbytná opatření k ochraně zaměstnanců a firem," uvedl ministr.

Kabinet podle něj nebude s uvolněním pomoci váhat, je připraven jednat okamžitě, aby ukázal, že je ve svém odhodlání silnější než všechny případné ekonomické problémy. Vláda učiní vše, aby zabránila spekulacím v krizi kolem koronaviru, dodal.

Počet firemních bankrotů v Německu loni klesl téměř o tři procenta na 18.749 případů. Dostal se tak na nejnižší úroveň od přijetí nového insolvenčního zákona v roce 1999. Oznámil to dnes německý statistický úřad. V letošním roce však odborníci očekávají nárůst počtu bankrotů, ke kterému zřejmě přispějí negativní hospodářské dopady pandemie nového typu koronaviru.

Za loňským poklesem počtu bankrotů v Německu podle agentury DPA stojí dlouhodobý růst německé ekonomiky a nízké úrokové sazby u půjček. Naposledy se počet bankrotů v Německu zvýšil v roce 2009, což bylo v době globální finanční krize.

Částka pravděpodobných nároků ze strany věřitelů se ale vloni zvýšila na 26,8 miliardy eur (zhruba 700 miliard Kč) z 21 miliard eur v předchozím roce. K tomuto nárůstu přispěl vyšší počet krachů velkých firem, například německé pobočky cestovní kanceláře Thomas Cook.

Počet spotřebitelských bankrotů se loni snížil zhruba o sedm procent na 62.632 případů. Nárůst naposledy zaznamenal v roce 2010, upozornil statistický úřad.

Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se však v loňském roce zvýšil pouze o 0,6 procenta, což je nejpomalejší tempo za šest let. "Zeslabení hospodářského růstu se v roce 2020 odrazí v počtu insolvencí," uvedla nedávno analytická společnost Crifbürgel.