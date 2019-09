Německo je na tom zle. Ekonomika vstoupí do recese, předpovídá prestižní institut

Hrubý domácí produkt (HDP) Německa se ve druhém čtvrtletí podle údajů spolkového statistického úřadu snížil o 0,1 procenta po nárůstu o 0,4 procenta v prvním kvartálu.

IfW nyní předpokládá, že ve třetím čtvrtletí HDP klesne o 0,3 procenta. Německo by se tak dostalo do recese, která se obvykle definuje jako alespoň dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou.

Kiel Institute #Economic #Outlook: the foreseeable further easing of monetary policy stimulates, but the political uncertainty resulting from #trade conflicts and #populist governments is weighing on the outlook. #tradewar #Brexit https://t.co/RVgkGwJTo9 pic.twitter.com/Vyry5nXp1c