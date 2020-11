Německo otestuje nepodmíněný příjem, studii financují dárci

Šťastnější, svobodnější a kreativnější společnost, která se nebude trápit strachem o zajištění živobytí. To je podle zastánců nepodmíněného příjmu hlavní výhoda navrhované revoluce v sociálním zabezpečení. Jak by takový život vypadal, si od jara nadcházejícího roku mohou vyzkoušet rovněž obyvatelé Německa, kde je dnešek poslední možností přihlásit se do takové studie.