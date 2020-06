Německý export na dně. V dubnu kvůli koronaviru rekordně klesl

Vývoz z Německa v dubnu meziročně klesl o 31,1 procenta na 75,7 miliardy eur. Dovoz se snížil o 21,6 procenta na 72,2 miliardy eur.

Proti předchozímu měsíci vývoz klesl o 24 procent, dovoz o 16,5 procenta. Oba údaje byly nejhorší od srpna 1990. Analytici v anketě agentury Reuters očekávali pokles vývozu o 15,6 procenta, u dovozu čekali pokles o 16 procent.

Vývoz do zemí EU se v dubnu propadl o 34,8 procenta, z toho do zemí eurozóny o 29,9 procenta. Dovoz z těchto zemí se pak snížil o 30,1 procenta a ze zemí platících eurem o 32,9 procenta. Vývoz ze zemí mimo EU klesl o 27 procent a dovoz o 11,4 procenta.

Tempo poklesu vývozu bylo u jednotlivých zemí různé. Zatímco vývoz do Číny se snížil o mírnějších 12,6 procenta, vývoz do zemí těžce zasažených koronavirem prudce klesl. Vývoz do Francie se propadl o 48,3 procenta, do Itálie o 40,1 procenta a do USA o 35,8 procenta.

Nejvíce zboží v dubnu dorazilo do Německa z Číny. Dovoz vzrostl meziročně o deset procent na 9,4 miliardy eur. Dovoz z USA se zvýšil o 2,4 procenta, naopak dovoz z Francie o 37,3 procenta klesl, dovoz z Itálie se snížil o 32,5 procenta.