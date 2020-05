Německý export v březnu kvůli šíření koronaviru rekordně klesl

Dovoz se v březnu meziměsíčně snížil o 5,1 procenta. Analytici prognózovali snížení o čtyři procenta. Obchodní přebytek Německa se snížil na 12,8 miliardy eur (514,7 miliardy Kč) z únorových 21,4 miliardy eur. Analytici počítali s poklesem na 18,9 miliardy eur.

Německá spolková vláda očekává, že ekonomika země, tradičně závislá na exportu, letos vykáže propad o 6,3 procenta, a to navzdory záchrannému balíčku 750 miliard eur. Byl by to nejhorší pokles od druhé světové války.

Oživení hospodářství bude podle ekonomů pomalé a bude do značné míry záviset na tom, jak rychle se hospodářsky vzchopí evropští sousedé Německa a další obchodní partneři jako Čína a Spojené státy.

"Provázanost světové ekonomiky bude pro odvětví vývozu během koronavirové krize fatální," uvedl Alexander Krüger ze společnosti Bankhaus Lampe, podle nějž to nejhorší teprve přijde.