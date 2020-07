Německý export v květnu pokračoval v prudkém propadu

Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil německý statistický úřad.

Vývoz z Německa v květnu meziročně klesl o 29,7 procenta na 80,3 miliardy eur. Dovoz se snížil o 21,7 procenta na 73,2 miliardy eur. Proti dubnu však vývoz stoupl o devět procent a dovoz o 3,5 procenta.

Vývoz do zemí EU se v květnu proti stejnému měsíci loni propadl o 29 procenta, z toho do zemí eurozóny o 29,1 procenta. Dovoz z EU se pak snížil o 25,2 procenta a ze zemí platících eurem rovněž o 25,2 procenta. Vývoz mimo EU klesl o 30,5 procenta a dovoz o 17,5 procenta.

Tempo poklesu vývozu bylo u jednotlivých zemí různé. Zatímco vývoz do Číny se snížil o mírnějších 12,3 procenta, vývoz do zemí těžce zasažených koronavirem prudce klesl. Vývoz do USA se propadl o 36,5 procenta a do Británie o 46,9 procenta.

Nejvíce zboží v květnu dorazilo do Německa z Číny. Dovoz vzrostl meziročně o 23,4 procenta na 10,7 miliardy eur. Dovoz z USA se snížil o 26,9 procenta a z Británie o 20,3 procenta.

Německá obchodní a průmyslová komora DIHK a Spolkový svaz německého průmyslu BDI očekávají za celý rok pokles vývozu o 15 procenta. V příštím roce by pak měl vývoz mírně oživit a pokud se situace výrazně zlepší, mohl by se zvýšit až o sedm procent, uvedl šéf oddělení pro zahraničí obchod DIHK Volker Treier.

Vývoz je spolu se soukromou spotřebou jedním z pilířů německé ekonomiky. Německá vláda odhaduje, že ekonomika země letos klesne o 6,3 procenta. To bude nejhorší propad od druhé světové války.