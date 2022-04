Německý Uniper bude Rusku platit za plyn přes účet v jejich bance

— Autor: ČTK

Německá energetická společnost Uniper bude platby za dodávky plynu z Ruska převádět do ruské banky a nikoliv do banky v Evropě. Řekl to mluvčí firmy německému listu Rheinische Post.