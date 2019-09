Nezaměstnanost na Slovensku je blízko historického minima, firmy "zachraňují" cizinci

Počet registrovaných nezaměstnaných, kteří by mohli okamžitě nastoupit do práce, v srpnu na pětimilionovém Slovensku dosáhl zhruba 137.000 lidí. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to představuje pokles o více než 11.900 nezaměstnaných.

"Předchozí dynamika zaměstnávání a z toho vyplývají pokles počtu nezaměstnaných oslabil," řekl k tomu novinářům ministr sociálních věcí Ján Richter k vývoji nezaměstnanosti. Dodal, že počet volných pracovních míst v srpnu ovšem stoupl na téměř 95.000 pozic.

Na Slovensku se v srpnu meziměsíčně také mírně zvýšil počet zaměstnaných cizinců a překročil hranici 73.400 osob. Slovenské firmy začaly v uplynulých letech po stížnostech na nedostatek kvalifikované domácí pracovní síly najímat více cizinců.

Slovenské ministerstvo financí ve čtvrtek ohlásilo další zhoršení výhledu vývoje domácí ekonomiky. V nové prognóze také odhadlo, že nezaměstnanost v zemi v příštích letech již výrazněji neklesne.

Nejnižší míru nezaměstnanosti od vzniku státu v roce 1993, a to 4,88 procenta, zaznamenalo Slovensko letos v květnu.