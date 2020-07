Nezaměstnanost na Slovensku v červnu stoupla, je nejvyšší za poslední tři roky

Vyplývá to z informací, které ČTK poskytlo Ústředí práce, sociálních věcí a rodiny, jež na Slovensku řídí úřady práce.

Počet registrovaných nezaměstnaných, kteří by mohli okamžitě nastoupit do práce, v červnu na Slovensku se zhruba 5,5 milionu obyvatel vzrostl proti květnu o 5330 na 203.586 osob. Příliv nezaměstnaných do evidence úřadů práce se opět zmírnil.

V Česku, kde je dlouhodobě lepší situaci na trhu práce než na Slovensku, se míra nezaměstnanosti v červnu nepatrně zvýšila na 3,7 procenta.

Až do letošního dubna se nezaměstnanost v zemi pod Tatrami déle než rok držela kolem pětiprocentní hranice. Na nejnižší úrovni v novodobé historii země, a to 4,88 procenta, byla loni na jaře.

Slovenská vláda po propuknutí pandemie covidu-19 zavedla program podpory zaměstnavatelů s cílem udržet zaměstnanost, jehož trvání následně prodloužila. Po startu projektu na pobídkách ale vyplatila méně peněz, než původně předpokládala. Kabinet zatím nevyhověl požadavků zástupcům zaměstnavatelů na úpravu projektu.