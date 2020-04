Nezaměstnanost v EU klesla na minimum. Kvůli koronaviru začíná upadat průmysl eurozóny

Ve 27 zemích unie, tedy už bez Británie, bylo v únoru bez práce téměř 13,98 milionu lidí, z toho 12,05 milionu v eurozóně.

Meziročně se počet nezaměstnaných snížil v EU o čtyři desetiny procentního bodu, což je zhruba o 784.000 lidí. V eurozóně pak o pět desetin bodu, což činí přibližně 663.000 lidí. Míra nezaměstnanosti se meziročně snížila v 19 členských zemích, ze kterých jsou údaje k dispozici. V Německu a Portugalsku zůstala beze změny a v dalších šesti zemích včetně Česka se zvýšila.

Euro area #unemployment down to 7.3% in February 2020 - the month before COVID-19 containment measures began to be widely introduced by Member States. EU at 6.5% https://t.co/C1Ymlbp929 pic.twitter.com/KQlJNJxA9b