V celé Evropské unii bylo bez práce 6,3 procenta lidí, stejně jako v předchozích měsících. Nejnižší nezaměstnanost má nadále Česká republika, kde ale proti září vzrostla o desetinu procentního bodu na 2,2 procenta.

Procento lidí bez práce se v rámci celého evropského bloku meziročně snížilo o čtyři desetiny bodu.

Nejnižší nezaměstnanost má hned po Česku i nadále Německo, a to 3,1 procenta, následované Polskem s podílem 3,2 procenta. Nejhorší je stabilně situace v Řecku (16,7 procenta - údaj za srpen) a ve Španělsku (14,2 procenta).

Euro area #unemployment at 7.5% in October; lowest rate since July 2008. EU at 6.3% - lowest since the start of the series https://t.co/G91dzXcwGk pic.twitter.com/CE1JzoxIDI